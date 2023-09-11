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انخفاض كميات الإنتاج الصناعي في الأردن بنسبة 4.74%

9/11/2023 6:06:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري، حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من عام 2023 في الأردن، والذي رصد انخفاضاً نسبته (4.74%) مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022.

وبلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من عام 2023 ما مقداره 91.85 مقابل 96.41 لنفس الشهر من عام 2022، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من عام 2023 ما مقداره 91.85 مقابل 91.59 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وعلى المستوى التراكمي للسبعة أشهر الأولى من عام 2023، فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ما مقداره 89.53 مقابل 92.86 لنفس الفترة من عام 2022.


وساهم في انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 انخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية” بنسبة (5.87%)، والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01%، وانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية” بنسبة (5.51%) والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%، في حين ارتفعت“كميات إنتاج الكهرباء” بنسبة 15.29% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.

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