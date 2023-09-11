Monday, 11 September 2023 02:51 GMT

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.45% خلال 8 شهور

9/11/2023 6:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آب من عام 2023 في الأردن، والذي رصد ارتفاعاً نسبته 0.88%، مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022.


وعلى المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً بنسبة 2.45% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.


وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.18 لنفس الشهر من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر آب من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.91 للشهر الذي سبقه من نفس العام.


أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.67 مقابل 106.07 لنفس الفترة من عام 2022.


وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي "مجموعة الأمتعة الشخصية" بنسبة 5.75%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18%، و"الايجارات" بنسبة 3.25%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.23%، و"التعليم" بنسبة 2.75%.


MENAFN11092023000208011052ID1107044116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث