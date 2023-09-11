ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.45% خلال 8 شهور



وعلى المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً بنسبة 2.45% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.18 لنفس الشهر من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر آب من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.91 للشهر الذي سبقه من نفس العام.



أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.67 مقابل 106.07 لنفس الفترة من عام 2022.



وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي "مجموعة الأمتعة الشخصية" بنسبة 5.75%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18%، و"الايجارات" بنسبة 3.25%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.23%، و"التعليم" بنسبة 2.75%.

