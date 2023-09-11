ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.45% خلال 8 شهور

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.45% خلال 8 شهور
التاريخ
9/11/2023 6:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آب من عام 2023 في الأردن، والذي رصد ارتفاعاً نسبته 0.88%، مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022.
وعلى المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً بنسبة 2.45% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.18 لنفس الشهر من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر آب من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.91 للشهر الذي سبقه من نفس العام.
أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.67 مقابل 106.07 لنفس الفترة من عام 2022.
وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي "مجموعة الأمتعة الشخصية" بنسبة 5.75%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18%، و"الايجارات" بنسبة 3.25%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.23%، و"التعليم" بنسبة 2.75%.
MENAFN11092023000208011052ID1107044116
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.