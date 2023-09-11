عبدالرحمن المصاطفة يفوز بالميدالية البرونزية بالدوري العالمي للكراتيه
التاريخ
9/11/2023 6:05:31 AM
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فاز لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة، الأحد، بالميدالية البرونزية في منافسات الدوري العالمي الجارية حاليا في إيرلندا.
ونجح المصاطفة (وزن 67 كغم) في الفوز على لاعب منتخب تشيلي توماس بنتيجة 9 نقاط مقابل نقطتين؛ ليتوج بالميدالية البرونزية.رياضة أضف تعليقكRadio Al-Balad
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