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عبدالرحمن المصاطفة يفوز بالميدالية البرونزية بالدوري العالمي للكراتيه

9/11/2023 6:05:31 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    فاز لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة، الأحد، بالميدالية البرونزية في منافسات الدوري العالمي الجارية حاليا في إيرلندا.

    ونجح المصاطفة (وزن 67 كغم) في الفوز على لاعب منتخب تشيلي توماس بنتيجة 9 نقاط مقابل نقطتين؛ ليتوج بالميدالية البرونزية.

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