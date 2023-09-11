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المفرق : اطلاق وثيقة للحد من اطلاق العيارات النارية في المناسبات

9/11/2023 6:05:28 AM
(MENAFN- Amman Net) رعى محافظ المفرق سلمان النجادا أمس خلال اجتماع مع أعضاء مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي اطلاق حملة وتوقيع وثيقة مقاطعة كل من يطلق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، وأكد النجادا خلال الاجتماع على أهمية التشاركية للوصول إلى الهدف المنشود وهو منع مثل هذه التصرفات التي من شأنها إزهاق الأرواح وإلحاق الضرر بأبناء المجتمع.
كما وشهدت محافظة المفرق عدة مبادرات تحت مظلة حملة المحافظة تؤكدبضرورة تكاتف الجهود لوقف ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات منها توقيع العشرات من ممثلي مجلس المحافظة وشيوخ ووجهاء عشائر في اجتماع حاشد لهم على وثيقة عشائرية اجتماعية لمحاربة هذه ظاهرة لما تخلفه من آثار طويلة الأمد من إزهاق أرواح بريئة والتسبب بكوارث اجتماعية.
وفي قضاء رحاب غربي المفرق فقد نظمت كل من مديرية قضاء رحاب وبالتشارك مع بلدية رحاب الجديدة ومركز أمن رحاب وبحضور مدير قضاء رحاب محمد السرحان ورئيس بلدية رحاب الجديدة اكرم الحراحشة وممثلين من مجلس محافظة المفرق وعدد من وجهاء قضاء رحاب اجتماعا لتوقيع وثيقة شرف بعدم إطلاق العيارات الناريه في الأفراح والمناسبات الاجتماعية
وأعلن من خلاله وجهاء وشيوخ عشائرية في المحافظة تنفيذهم الفوري لتوجيهات الملك الرامية إلى عدم إطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات، وتكثيف الحملات الأمنية لملاحقة من يحوزون السلاح بطريقة غير شرعية من خلال محافظ المفرق ومديرية الشرطة فيها .

والجدير بالذكر أن هذه المبادرات والاجتماعات يتم العمل عليها بجهود من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني للحد من ظاهرة اطلاق العيارات النارية التي أزهقت العشرات من الأرواح وألحقت الضرر بذويهم، وعلى خلفية مقتل عريس معان الفترة الماضية الذي قضى بسبب رصاصة فرح طائشة حوّلت الفرح إلى بيت عزاء دائم.

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