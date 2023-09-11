المفرق : اطلاق وثيقة للحد من اطلاق العيارات النارية في المناسبات
التاريخ
9/11/2023 6:05:28 AM
(MENAFN- Amman Net) رعى محافظ المفرق سلمان النجادا أمس خلال اجتماع مع أعضاء مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي اطلاق حملة وتوقيع وثيقة مقاطعة كل من يطلق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، وأكد النجادا خلال الاجتماع على أهمية التشاركية للوصول إلى الهدف المنشود وهو منع مثل هذه التصرفات التي من شأنها إزهاق الأرواح وإلحاق الضرر بأبناء المجتمع.
كما وشهدت محافظة المفرق عدة مبادرات تحت مظلة حملة المحافظة تؤكدبضرورة تكاتف الجهود لوقف ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات منها توقيع العشرات من ممثلي مجلس المحافظة وشيوخ ووجهاء عشائر في اجتماع حاشد لهم على وثيقة عشائرية اجتماعية لمحاربة هذه ظاهرة لما تخلفه من آثار طويلة الأمد من إزهاق أرواح بريئة والتسبب بكوارث اجتماعية.
وفي قضاء رحاب غربي المفرق فقد نظمت كل من مديرية قضاء رحاب وبالتشارك مع بلدية رحاب الجديدة ومركز أمن رحاب وبحضور مدير قضاء رحاب محمد السرحان ورئيس بلدية رحاب الجديدة اكرم الحراحشة وممثلين من مجلس محافظة المفرق وعدد من وجهاء قضاء رحاب اجتماعا لتوقيع وثيقة شرف بعدم إطلاق العيارات الناريه في الأفراح والمناسبات الاجتماعية
وأعلن من خلاله وجهاء وشيوخ عشائرية في المحافظة تنفيذهم الفوري لتوجيهات الملك الرامية إلى عدم إطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات، وتكثيف الحملات الأمنية لملاحقة من يحوزون السلاح بطريقة غير شرعية من خلال محافظ المفرق ومديرية الشرطة فيها .
والجدير بالذكر أن هذه المبادرات والاجتماعات يتم العمل عليها بجهود من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني للحد من ظاهرة اطلاق العيارات النارية التي أزهقت العشرات من الأرواح وألحقت الضرر بذويهم، وعلى خلفية مقتل عريس معان الفترة الماضية الذي قضى بسبب رصاصة فرح طائشة حوّلت الفرح إلى بيت عزاء دائم.
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