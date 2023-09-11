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استمرار التراجع في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية والسوداء

9/11/2023 6:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات سوق المال والبنوك المصرية بنسبة 0.17% ، وذلك تزامناً مع أنباء عن تأجيل مراجعة صندوق النقد البرنامج التمويلي المصري، وقد سجل الدولار متوسط 30.77 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.82 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 11 سبتمبر 2023

واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعه اليوم منذ الإعلان عن انضمام مصر إلى التكتل الاقتصادي "بريكس"، ليسجل الدولار في البنك المركزي اليوم 30.82 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع، وقد سُجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

لم يطرأ تغيير على سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك مصر مسجلاً 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

تراجع الدولار في السوق السوداء على مدار أسبوع كامل منذ انضمام مصر إلى المجموعة الاقتصادية المعروفة باسم "بريكس" والتي تستهدف خفض الاعتماد على الدولار، فيما عاود الدولار الصعود في السوق الموازية اليوم، بعد أنباء بشأن تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي؛ مسجلاً 39.50 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الإثنين 11 سبتمبر 2023

أيضاً انخفض سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 32.98 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.13 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوم 32.93 جنيهاً للشراء، مقابل 33.12 جنيهاً للبيع.
سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

شهد سعر اليورو في السوق السوداء صعوداً اليوم، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.4 جنيهاً للشراء، مقابل 42.94 جنيهاً للبيع.

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