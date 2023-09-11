شراكة بين الموارد البشرية والتوطين ودو لإطلاق شريحة السعادة لعمال الياقات الزرقاء
التاريخ
9/11/2023 6:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق شريحة "السعادة" التي توفر خدمات اتصال مبتكرة مع مزايا قيّمة للعمال من ذوي الياقات الزرقاء الذين يزورون مراكز خدمات رجال الأعمال، ومراكز التوجيه والإرشاد المعتمدة من الوزارة بغية إصدار تصريح عمل جديد أو تجديد تصاريح عملهم، كما يُمكن للعمال الحصول على شريحة "السعادة" حال تقديمهم على هذه المعاملات من الوزارة إلكترونياً.
وتشتمل شريحة "السعادة" التي تُقدم بأسعار رمزية على مزايا مخصصة لفئة العمال من ذوي الياقات الزرقاء بهدف تمكينهم من البقاء على اتصال دائم مع أحبائهم وأصدقائهم في بلدانهم وضمان إطّلاعهم على الرسائل والإشعارات الرسمية المهمة الصادرة عن الوزارة. وتعكس الشراكة التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين ودو بالابتكار المستمر وتقديم تسهيلات ومميزات وخيارات جديدة ومبتكرة لمتعامليها، وتتضمن الشريحة التي تتوفر بسعر رمزي، بيانات مجانية لمدة 6 أشهر ورسوم مخفّضة على المكالمات الدولية.
وتمثّل خدمات الاتصال واحدة من المتطلبات الأساسية بالنسبة لعمال الياقات الزرقاء، وتسعى هذه الشراكة إلى توفير قيمة حقيقية للعمال ومعالجة التحديات الأساسية التي يواجهونها عن طريق العروض والمزايا التي توفرها الشريحة.
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