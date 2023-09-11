

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق شريحة "السعادة" التي توفر خدمات اتصال مبتكرة مع مزايا قيّمة للعمال من ذوي الياقات الزرقاء الذين يزورون مراكز خدمات رجال الأعمال، ومراكز التوجيه والإرشاد المعتمدة من الوزارة بغية إصدار تصريح عمل جديد أو تجديد تصاريح عملهم، كما يُمكن للعمال الحصول على شريحة "السعادة" حال تقديمهم على هذه المعاملات من الوزارة إلكترونياً.

وتشتمل شريحة "السعادة" التي تُقدم بأسعار رمزية على مزايا مخصصة لفئة العمال من ذوي الياقات الزرقاء بهدف تمكينهم من البقاء على اتصال دائم مع أحبائهم وأصدقائهم في بلدانهم وضمان إطّلاعهم على الرسائل والإشعارات الرسمية المهمة الصادرة عن الوزارة. وتعكس الشراكة التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين ودو بالابتكار المستمر وتقديم تسهيلات ومميزات وخيارات جديدة ومبتكرة لمتعامليها، وتتضمن الشريحة التي تتوفر بسعر رمزي، بيانات مجانية لمدة 6 أشهر ورسوم مخفّضة على المكالمات الدولية.

وتمثّل خدمات الاتصال واحدة من المتطلبات الأساسية بالنسبة لعمال الياقات الزرقاء، وتسعى هذه الشراكة إلى توفير قيمة حقيقية للعمال ومعالجة التحديات الأساسية التي يواجهونها عن طريق العروض والمزايا التي توفرها الشريحة.

