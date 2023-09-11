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انتسابات جديدة نوعية ومتنوعة إلى إرادة - أسماء

9/11/2023 5:26:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أعلن حزب إرادة على صفحاته عن انضمام كوكبة جديدة من الشخصيات الوطنية والقيادات المجتمعية من مختلف مناطق المملكة الى حزب إرادة بعد اقتناعهم بمبادئه ونهجه وخطه السياسي الوطني، وحضوره الواضح على الساحة الوطنية، ليشكلوا إضافة نوعية للحزب.

فقد انضم للحزب الشيخ ضيف الله بن قلاب ليكون
في مجلس الحكماء، والعين علي السنيد، والناشطة الاجتماعية وفي مجال المرأة ميسر السعدي، والشيخ خالد بن طريف، ونقيب المقاولين ايمن الخضيري.

كما انضم أيضا للحزب نخبة من قيادات الإدارة المحلية في الأردن وهم رئيس بلدية القادسية بمحافظة الطفيلة علي عوض النعانعة، وعدد كبير من الأعضاء في المجلس البلدي، وعضو مجلس محافظة البلقاء عن العارضة إبراهيم الرحامنة، وعضو مجلس محافظة البلقاء عن سويمة محمد الجعارات ولواء الشونة الجنوبية، وعضو مجلس محافظة البلقاء عن منطقة الكرامة لواء الشونة الجنوبية زينات الجريري، وعضو مجلس محافظة البلقاء عن منطقة معدي لواء دير علا مطر أبو دية.

كما انضم للحزب أيضا الدكتور مصلح العبادي مدير مستشفى السلط السابق ورئيس بلدية ذيبان السابق عادل الجنادبة.

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