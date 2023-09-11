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86,591 إسرائيلي زاروا الأردن خلال 6 أشهر

9/11/2023 5:26:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - زار الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي
86,591 إسرائيلي، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار، بينما فرنسا 53,853 وإيطاليا 76,638 وألمانيا 50,875 وتركيا 15,601، ما مجموعه 283,558 زائرا وهو رقم يشكل أكثر من نصف الزوار البالغ عددهم 546,804.

وبلغ عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد للأردن من أوروبا خلال النصف الأول من العام الحالي 546,804 زوار بينما بلغ للفترة ذاتها من العام الماضي 255,359 زائرا، بارتفاع نسبته 114.1%، أكثر من نصفهم موزعون على 5 دول.

وبحسب بيانات رسمية،
فإن مجموع دول أوروبا يشمل أكثر من 41 دولة منها تركيا وإسرائيل وروسيا وأوكرانيا وأرمينا وفرنسا وبريطانيا غيرها من الدول، وذلك بحسب تصنيف وزارة السياحة والآثار، وفقا للمملكة.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، حقق الدخل السياحي خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفاعاً بنسبة 59.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، حيث بلغ قرابة 2.450 مليار دينار (3.456 مليار دولار).

وبالعودة لقانون رقم (3) لسنة 2023 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 بند وزارة السياحة والآثار فإن المقدر بموازنتها لحملات تسويق العارض 4.7 مليون دينار والمقدر لحملات تسوق الطيران منخفض الكلف/المنتظم 36.1 مليون دينار.

وكانت هيئة تنشيط السياحة، أعلنت في نيسان 2023 عن إطلاق حملة تسويقية إعلانية في أوروبا تستهدف 8 دول في هذه القارة، وهي بولندا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا ورومانيا وهنغاريا واليونان وقبرص.

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