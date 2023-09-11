«آرتشي» تختار دبي لإطلاق أعمالها عالميًا



اختارت «آرتشي»، شريك تسريع نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة، دبي كأول سوق لانطلاقتها العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي آرتشي للتعريف بنموذجها المبتكر والجديد لتسريع نمو الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية «فينتك» سريع النمو في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تهدف فيه الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات بمضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى أكثر من 20 ٪ بحلول عام 2031، وأن تصبح مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة

وعلى مستوى العالم. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني ستتخطى حاجز الـ 140 مليار دولار بحلول عام 2031 بالمقارنة مع نحو 38 مليار دولار حاليا.

ومن المقرر أن تلعب المنطقة دوراً أكبر في مشهد التكنولوجيا المالية العالمي، مع استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال وجذب أفضل الكفاءات الرقمية في العالم. وفي الآونة الأخيرة تضاعف نشاط تمويل شركات التكنولوجيا المالية التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان مقرًا لها بأكثر من أربعة أضعاف، من حوالي 200 مليون دولار في عام 2020 إلى حوالي 885 مليون دولار في عام 2022.

وتعتبر الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي جزءًا أساسيًا من طموح «آرتشي» بعقد الشراكات مع بعض أكثر التقنيات المالية ابتكارًا في العالم على المدى الطويل. حيث يمتلك فريق «آرتشي» المعرفة والخبرة والتجربة اللازمة لتوسيع النشاط التجاري لشركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، وهي تطمح لتدعيم المنظومة التقنية في الإمارات وضمان إطلاقها الناجح في السوق، ودفعها من المراحل المبكرة إلى مرحلة «النمو الفائق».

لقاء قادة القطاع

وسيستضيف فريق «أرتشي» أول حدث تعريفي للشركة في مركز دبي المالي العالمي يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري بالشراكة مع «بنك ويو» و«ليجال إنترو». وتدعو «آرتشي» رواد التكنولوجيا المالية للحضور ولقاء قادة القطاع والمستثمرين من جميع أنحاء منظومة التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتعرف من فريق «آرتشي» العالمي على الفرص والتحديات التي تواجه عمليات توسيع نطاق التكنولوجيا المالية، والحلول العملية لدخول مرحلة النمو الفائق.

ومن خلال نموذجها المبتكر، تستثمر «أرتشي» رأس مالها الفكري وخبراتها إلى جانب شبكتها الواسعة في شركات ناشئة مختارة مقابل حصة من الأسهم. ويُعد هذا النهج حافزًا رئيسيًا لتحقيق التميز في مجال التكنولوجيا المالية، فهو مصمم لضمان تفعيل شراكة حقيقية مع مراعاة المصالح وتحقيق أقصى عائد من جهود دفع النجاح.

جذب أفضل الكفاءات

وقال ستيف برينين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آرتشي: «تواصل دولة الإمارات طموحها بأن تكون واحدة من أفضل مراكز الخدمات المالية الرائدة في المنطقة والعالم، حيث تتمتع بالتنظيم العالي والفكر المستقبلي. ومن المقرر أن تكون الإمارات جزءًا بارزًا من مشهد التكنولوجيا المالية العالمي، حيث نجحت في جذب بعض من أفضل الكفاءات والمستثمرين العالميين. لذا تطمح آرتشي بلعب دورها في دعم تحقيق هذه الطموحات. يسعدنا التواجد هنا، ونحن متحمسون للبدء في إطلاق إمكانات النمو الفائق للمؤسسين والمنطقة ككل».

وتضم «آرتشي» واحدة من أقوى فرق توسيع الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية عالميًا، وذلك بقيادة أنتوني طومسون، الشريك المؤسس والرئيس السابق لبنك «أتوم» و«مترو بنك» في المملكة المتحدة، والبنك الرقمي 86400 في أستراليا، وهو يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة «ويو بنك» في الإمارات.

كما يضم الفريق ستيف برينين، الرائد العالمي في مجال التكنولوجيا المالية، والذي شغل مناصب عليا في تطبيقات شهيرة مثل (Uber، PayPal، eBay). إلى جانب مع زملائه المؤسسين تومي ميرميلشتاين، وريتشارد ماكاندلس. وسيقدم كل من فواز الزعبي (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رأس المال الاستثماري العالمية سيليكون باديا) وبول بيستر (رئيس بنك تانديم) خبراتهم كرؤساء غير تنفيذيين.