دبي عاصمة العملات المشفّرة والبلوك تشين

«في مشهدٍ يضّج بالمناظر الطبيعية الخلّابة وناطحات السحاب المذهلة، تقف دبي وهي تلقي بنظرها على مشهد المستقبل والريادة في مجال العملات المشفّرة، والبلوك تشين، على النقيض تمامًا من مدن عالمية عريقة تقع فريسة للتحديات التنظيمية المعقّدة والشكوك حول العملات المشفّرة».

هكذا عبّر موقع «كريبتو بوليتان» عما تطمح له دبي في المستقبل، واصفًا إياها بالمدينة الرائدة التي ستصبح مركز العملات الرقمية وتقنيات البلوك تشين.

وفي تقرير مطوّل نشره الموقع؛ كشف الموقع عن الدليل الشامل الذي سيضع دبي في أوائل المدن والمراكز العالمية التي ستجعل من دبي عاصمة للعملات المشفّرة وتقنية البلوك تشين».

استراتيجية دبي للبلوكتشين

جاء في بداية التقرير أنَّ «أكثر ما يبرز في صعود دبي في مجال العملات الرقمية هو المشاركة المباشرة لحكومتها، ففي عام 2016، كشفت حكومة دبي عن خطة طموحة تُعرف باسم استراتيجية دبي للبلوكشين، والتي تهدف لتسخير إمكانات تقنية بلوك تشين في بناء تجربة حضرية أكثر كفاءة وسلاسة وأماناً وتأثيراً».

وتهدف حكومة دبي إلى أنْ تصبح أول حكومة في العالم تعمل بتقنية البلوكتشين، لتوجيه الاقتصاد المستقبلي، حيث أنه من خلال اعتمادها هذه التقنية يمكنها توفير نحو 5.5 مليارات درهم سنويًّا لمعالجة المستندات، وهذا المبلغ يعادل قيمة برج كبرج خليفة كل عام».

البنية التحتية



وشدد الموقع على أنَّ «دبي عززت سمعتها كمركز مالي عالمي مع نظرة حريصة على المستقبل، حيث تعد البنية التحتية التنظيمية والاقتصادية للمدينة مناسبة تماماً لدعم صناعة العملات المشفرة المزدهرة».

وأشار إلى أنَّ «أحد المناطق المالية البارزة في دبي هو مركز دبي المالي العالمي، والذي أُنشئ خصيصًا ليكون بمثابة جسرًا بين الأسواق المالية الشرقية والغربية، ولم يبتعد عن العملات الرقمية».

وأشاد الموقع بتوفير المركز لتوفير بيئة ترحيبية لشركات العملات الرقمية، وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الابتكار ومتطلبات الامتثال الصارمة.

وأضاف: «لدعم الجيل التالي من الحلول المالية، يستضيف مركز دبي المالي العالمي مسرع

FinTech Hive، والذي يُعدّ أول برنامج مسرع من نوعه في المنطقة، حيث يركز على الشركات الناشئة المتطورة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي يغامر العديد منها في مجال تقنيات بلوك تشين والعملات المشفرة».

وشدد الموقع على أنّ مركز دبي للسلع المتعددة، هو أحد المراكز التجارية العالمية البارزة في الإمارة، والذي أُنشئ في البداية للتداول في السلع العالمية مثل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومنذ ذلك الحين تفرّع مركز دبي للسلع المتعددة إلى قطاع الأصول الرقمية. حتى أنه قدم ترخيصًا تشفيريًّا متخصصًا، مما يسمح للشركات بإدارة الأصول الرقمية بشكل قانوني، كما أنّ المركز يتعاون مع رواد التكنولوجيا والتمويل لإنشاء منصات تداول عملات مشفرة تتسم بالكفاءة والشفافية».

المناخ الضريبي

وأوضح الموقع أنَّ «جاذبية دبي كمركز لمشاريع العملات المشفرة تتجاوز كونها مدينة صديقة للتكنولوجيا ذات لوائح تنظيمية مواتية؛ إنها أيضًا واحة ضريبية يصعب التغاضي عنها».

وشدد الموقع على أنَّ «بدء أي عمل تجاري في دبي يتمتع بميزة إضافية تتمثل في عدم وجود ضرائب على الشركات، وحافز لا يقاوم لشركات العملات المشفرة الناشئة والمؤسسات القائمة، حيث يتمتع السكان بسياسة الإعفاء الضريبي على جميع أشكال الدخل، سواء المكتسب داخل المدينة أو من المشاريع الدولية، مما يجعلها مكاناً مثاليّاً لتجار العملات المشفرة والمستثمرين من القطاع الخاص».

وأحد المميزات الأخرى، بحسب الموقع، أنّه لا يُطلب من الشركات الموجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة بدبي الكشف عن أنشطتها التجارية لمكاتب الضرائب المحلية، ومع ذلك، فإنهم بحاجة إلى الالتزام بالمعايير المحاسبية المحددة في منطقتهم.

مشهد العملات المشفرة

ومع تصاعد الانبهار العالمي بالعملات المشفرة، فإن مناخات العملات المشفرة في دبي وميامي تختلف بشكل واضح، حيث توفر كل منهما تجربتها الفريدة.

وبحسب الموقع؛ «عندما يتعلق الأمر بالأجواء العامة، فإن دبي تنضح بالأناقة المؤسسية، على عكس الأجواء غير الرسمية في وادي السيليكون أو الهالة البوهيمية في برلين، فإن دبي كلها أعمال، خاصة مع نمط الحياة الداخلي المكيف الذي يعد ضروريًا خلال أشهر الصيف الحارقة».

لكن بحسب الموقع؛ فإنَّ الشبكات المتطورة في دبي وميامي لا يمكن وصفها إلا بأنّها مذهلة وكل منها فريدة بخصائصها.

ويشير الموقع إلى أنَّ « دبي وميامي تقدمان تجارب تشفير متباينة، حيث تتمتع ميامي بأجواء مريحة وغنية ثقافيًا، بينما توفر دبي أجواء أكثر رسمية وفخامة، وكلتا المدينتين تعتبران وجهة مفضلة لمحبي العملات المشفرة، ولهما أسباب متنوعة ولكنها مقنعة بنفس القدر»

نظرة مستقبلية

وقال الموقع: تراهن دبي على المستقبل لتصبح رائدة في مجال تكنولوجيا البلوكتشين من خلال استراتيجية دبي البلوكشين الطموحة، ويهدف هذا المخطط لتحويل الحكومة إلى نظام قائم على تقنية البلوكشين، مما يفتح المجال لقيمة اقتصادية هائلة، تعادل قيمة برج خليفة واحد سنويًا، من خلال تبسيط معالجة المستندات.

ويستكمل الموقع تقريره، مردفاً: «في حين تختلف دبي عن غيرها من الأماكن الصديقة للعملات المشفرة مثل ميامي، إلا أنها تتميز بأجواءها التجارية المتميزة، والتي تقابلها رفاهية لا مثيل لها وعالم متوسع من الابتكار التكنولوجي».

ويستطرد: «ستوفر بيئة العملات المشفرة النابضة بالحياة في دبي مستويات من المشاركة والوعد إذا كنت مستثمراً أو رائداً رقميّاً أو مجرد سائح لديه ميل للتكنولوجيا».

واختم التقرير قائلاً: «إن إتقان المشهد التنظيمي والأعراف الثقافية المتعددة الأوجه في دبي أمر حيوي لإطلاق العنان لإمكاناتها، ومع التحسينات المستمرة في بروتوكولات البلوكتشين وأطر الحوكمة، تستعد دبي لزيادة جاذبيتها لأصحاب المصلحة في مجال العملات الرقمية، على أساس أنها تستطيع التغلب على التحديات بكفاءة»