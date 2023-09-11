الأرصاد طقس شديد الحرارة والعظمى 47

الأرصاد طقس شديد الحرارة والعظمى 47
التاريخ
9/11/2023 5:20:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية
أن يسود طقس شديد الحرارة لنهار اليوم الاثنين، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه
خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.
أما ليلا سيكون الطقس
حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.
ودرجة الحرارة العظمى العظمى المتوقعة 47 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.
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