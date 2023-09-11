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الأرصاد طقس شديد الحرارة والعظمى 47

9/11/2023 5:20:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية
أن يسود طقس شديد الحرارة لنهار اليوم الاثنين، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه
خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.

أما ليلا سيكون الطقس
حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.

ودرجة الحرارة العظمى العظمى المتوقعة 47 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.

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