Monday, 11 September 2023 12:51 GMT

رجال الأمن يلقون القبض على ‏الجاني الرئيسي في واقعة المهبولة

9/11/2023 5:20:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بالإشارة إلى البيان السابق والذي يتعلق بمقطع فيديو متداول عن قيام شخص بالاعتداء على شخص آخر في منطقة المهبولة، توضح الإدارة أن قطاع الأمن الجنائي، تمكّن من ضبط الجاني الرئيسي في الواقعة بعد تكثيف عمليات البحث حوله، وتم إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه وجاري ضبط شريكه.

‏وتقدمت وزارة الداخلية الشكر للمواطنة التي قامت بإبلاغ الجهات المعنية والتي جسدت مبدأ "كل مواطن خفير".


MENAFN11092023000130011022ID1107043875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث