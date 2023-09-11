رجال الأمن يلقون القبض على الجاني الرئيسي في واقعة المهبولة
التاريخ
9/11/2023 5:20:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بالإشارة إلى البيان السابق والذي يتعلق بمقطع فيديو متداول عن قيام شخص بالاعتداء على شخص آخر في منطقة المهبولة، توضح الإدارة أن قطاع الأمن الجنائي، تمكّن من ضبط الجاني الرئيسي في الواقعة بعد تكثيف عمليات البحث حوله، وتم إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه وجاري ضبط شريكه.
وتقدمت وزارة الداخلية الشكر للمواطنة التي قامت بإبلاغ الجهات المعنية والتي جسدت مبدأ "كل مواطن خفير".
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