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بيان مجموعة العشرين الختامي.. 9 توصيات اقتصادية تهم العالم

9/11/2023 5:17:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد قادة مجموعة العشرين G20، أهمية تعزيز التعاون الدولي، في ظل استمرار الرياح المعاكسة التي تواجه نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وما أسهمت به التحديات والأزمات المتتالية على مدى الأعوام المنصرمة من تأثيرات سلبية على المكتسبات المتحققة في خطط 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وجاء في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين، التي اختتمت اليوم في الهند، تحت شعار " أرض واحدة عائلة واحدة، مستقبل واحد" 9 توصيات تهم العالم.

وقال البيان:" نلتزم نحن قادة مجموعة العشرين بتكثيف الجهود والعمل مع شركائنا بصورة عملية وملموسة، من أجل":
تعزيز نمو اقتصادي متين ومستدام وشامل ومتوازن.
تعجيل تنفيذ خطط 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
تحسين التدابير الطبية وتيسير وصول الإمدادات الطبية .

تعزيز النمو المرن من خلال معالجة ديون الدول النامية.
إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعظيم أثرها الإنمائي.
تحسين وتيسير الوصول للخدمات الرقمية والبنى التحتية الرقمية.
تعزيز توافر فرص العمل المستدامة الصحية الآمنة والمربحة.
العمل على تعزيز مشاركة المرأة.
إدراج مرئيات الدول النامية وتعزيز الدور في اتخاذ القرارات العالمية.

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