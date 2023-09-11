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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وترقب لقرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة

9/11/2023 5:17:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع ملحوظ في مؤشر الدولار.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تحدد تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الفترة القادمة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.47% إلى 1952 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.48% إلى 1928 دولار للأوقية.

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