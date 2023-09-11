ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وترقب لقرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة
التاريخ
9/11/2023 5:17:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع ملحوظ في مؤشر الدولار.
ويتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تحدد تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الفترة القادمة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.47% إلى 1952 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.48% إلى 1928 دولار للأوقية.
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