ويتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تحدد تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الفترة القادمة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.47% إلى 1952 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.48% إلى 1928 دولار للأوقية.