روسيا قد تواصل رفع سعر الفائدة

روسيا قد تواصل رفع سعر الفائدة
التاريخ
9/11/2023 5:17:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لبنك "في تي بي" الروسي، أندريه كوستين، إن البنك المركزي الروسي قد يواصل رفع سعر الفائدة الرئيسي.
وأضاف كوستين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "لا ينبغي استبعاد رفع سعر الفائدة الرئيسي، وقد أعلن ممثلو البنك المركزي ذلك بالفعل".
يشار إلى أنه سيتم عقد الاجتماع القادم لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي في 15 أيلول الجاري.
واتخذ البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 12% خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في 15 آب الماضي.
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