روسيا قد تواصل رفع سعر الفائدة



وأضاف كوستين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "لا ينبغي استبعاد رفع سعر الفائدة الرئيسي، وقد أعلن ممثلو البنك المركزي ذلك بالفعل".



يشار إلى أنه سيتم عقد الاجتماع القادم لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي في 15 أيلول الجاري.

واتخذ البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 12% خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في 15 آب الماضي.