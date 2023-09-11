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روسيا قد تواصل رفع سعر الفائدة

9/11/2023 5:17:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لبنك "في تي بي" الروسي، أندريه كوستين، إن البنك المركزي الروسي قد يواصل رفع سعر الفائدة الرئيسي.


وأضاف كوستين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "لا ينبغي استبعاد رفع سعر الفائدة الرئيسي، وقد أعلن ممثلو البنك المركزي ذلك بالفعل".


يشار إلى أنه سيتم عقد الاجتماع القادم لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي في 15 أيلول الجاري.
واتخذ البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 12% خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في 15 آب الماضي.

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