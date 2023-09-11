ما هو سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الاثنين ؟

ما هو سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الاثنين ؟
التاريخ
9/11/2023 5:17:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الرشادي والانجليزي اليوم الاثنين ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا .
واشار ديب ان الطلب على سوق الذهب يشهد ركوداً منذ بداية الشهر الحالي .
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