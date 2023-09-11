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سلطات الاحتلال تهدم العراقيب للمرة 221

9/11/2023 5:17:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) النقب/PNN- هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، خيام قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة الـ221 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وهدمت السلطات الإسرائيلية مساكن القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة يوم 15 آب/ أغسطس الماضي، علما أن أول عملية هدم استهدفت القرية كانت في تموز/ يوليو 2010، حسب ما ورد في موقع عرب 48.

وهذه المرة العاشرة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب ومساكنهم منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة في عام 2022، و14 مرة في عام 2021.

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