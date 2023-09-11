سلطات الاحتلال تهدم العراقيب للمرة 221

وهدمت السلطات الإسرائيلية مساكن القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة يوم 15 آب/ أغسطس الماضي، علما أن أول عملية هدم استهدفت القرية كانت في تموز/ يوليو 2010، حسب ما ورد في موقع عرب 48.

وهذه المرة العاشرة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب ومساكنهم منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة في عام 2022، و14 مرة في عام 2021.