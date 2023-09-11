سلطات الاحتلال تهدم العراقيب للمرة 221
التاريخ
9/11/2023 5:17:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
النقب/PNN- هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، خيام قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة الـ221 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.
وهدمت السلطات الإسرائيلية مساكن القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة يوم 15 آب/ أغسطس الماضي، علما أن أول عملية هدم استهدفت القرية كانت في تموز/ يوليو 2010، حسب ما ورد في موقع عرب 48.
وهذه المرة العاشرة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب ومساكنهم منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة في عام 2022، و14 مرة في عام 2021.
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