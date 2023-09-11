جاليتنا في أميركا تطلق حملة لجمع التبرعات لصالح متضرري زلزال المغرب
التاريخ
9/11/2023 5:17:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أطلقت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، حملة لجمع التبرعات المادية والعينية، لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية.
وبدأت الجالية بجمع التبرعات بالتعاون مع مؤسسات إنسانية عاملة في المغرب، بهدف تقديم المساعدات المتعلقة بالأغطية، والمستلزمات الطبية، والطعام، والماء، وتأمين المسكن إلى العائلات
النازحة.
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