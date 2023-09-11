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جاليتنا في أميركا تطلق حملة لجمع التبرعات لصالح متضرري زلزال المغرب

9/11/2023 5:17:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أطلقت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، حملة لجمع التبرعات المادية والعينية، لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية.

وبدأت الجالية بجمع التبرعات بالتعاون مع مؤسسات إنسانية عاملة في المغرب، بهدف تقديم المساعدات المتعلقة بالأغطية، والمستلزمات الطبية، والطعام، والماء، وتأمين المسكن إلى العائلات
النازحة.

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