وزارة الاقتصاد: تشغيل 6 مصانع برأس مال 2 مليون دولار

وزارة الاقتصاد: تشغيل 6 مصانع برأس مال 2 مليون دولار
التاريخ
9/11/2023 5:17:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN– منحت وزارة الاقتصاد الوطني
الشهر الماضي، 6 مصانع
رخص تشغيل لأول مرة برأس مال بلغ 2 مليون دولار
فيما حصلت 10 مصانع على رخص إقامة منشأة صناعية .
وتوقعت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أن توفر المصانع المشغلة أكثر من
60 فرصة عمل
في محافظات الخليل، رام الله والبيرة، قلقيلية ،
نابلس ، جنين ، القدس
.
وأظهر التقرير الشهري ارتفاعاً بنسبة 50% في عدد المصانع المرخصة الجديدة مقارنة مع
شهر تموز .
وبحسب التقرير، توزعت هذه المصانع على عدة مجالات من الصناعات التحویلیة، تركزت في القطاعات الغذائية والكيماوية
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