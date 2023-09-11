وزارة الاقتصاد: تشغيل 6 مصانع برأس مال 2 مليون دولار

وتوقعت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أن توفر المصانع المشغلة أكثر من

60 فرصة عمل

في محافظات الخليل، رام الله والبيرة، قلقيلية ،

نابلس ، جنين ، القدس

.

وأظهر التقرير الشهري ارتفاعاً بنسبة 50% في عدد المصانع المرخصة الجديدة مقارنة مع

شهر تموز .

وبحسب التقرير، توزعت هذه المصانع على عدة مجالات من الصناعات التحویلیة، تركزت في القطاعات الغذائية والكيماوية