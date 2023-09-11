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وزارة الاقتصاد: تشغيل 6 مصانع برأس مال 2 مليون دولار

9/11/2023 5:17:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN– منحت وزارة الاقتصاد الوطني
الشهر الماضي، 6 مصانع
رخص تشغيل لأول مرة برأس مال بلغ 2 مليون دولار
فيما حصلت 10 مصانع على رخص إقامة منشأة صناعية .

وتوقعت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أن توفر المصانع المشغلة أكثر من
60 فرصة عمل
في محافظات الخليل، رام الله والبيرة، قلقيلية ،
نابلس ، جنين ، القدس
.

وأظهر التقرير الشهري ارتفاعاً بنسبة 50% في عدد المصانع المرخصة الجديدة مقارنة مع
شهر تموز .

وبحسب التقرير، توزعت هذه المصانع على عدة مجالات من الصناعات التحویلیة، تركزت في القطاعات الغذائية والكيماوية

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