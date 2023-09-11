وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا في بيان على تطبيق تيليغرام إنه لم تقع إصابات وإن حطام الطائرتين المسيرتين سقط على طريق في منطقة ياكوفليفسكي.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة خلال الأسابيع الماضية، حيث تركز كييف في هجماتها بالمسيرات والزوارق على شبه جزيرة القرم، فيما تقصف موسكو منشآت أوكرانية عسكرية وصناعية.