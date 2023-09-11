روسيا تدمّر طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا على بيلغورود
التاريخ
9/11/2023 5:17:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
موسكو/PNN- قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تيليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود.
وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا في بيان على تطبيق تيليغرام إنه لم تقع إصابات وإن حطام الطائرتين المسيرتين سقط على طريق في منطقة ياكوفليفسكي.
وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة خلال الأسابيع الماضية، حيث تركز كييف في هجماتها بالمسيرات والزوارق على شبه جزيرة القرم، فيما تقصف موسكو منشآت أوكرانية عسكرية وصناعية.
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