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روسيا تدمّر طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا على بيلغورود

9/11/2023 5:17:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN- قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تيليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا في بيان على تطبيق تيليغرام إنه لم تقع إصابات وإن حطام الطائرتين المسيرتين سقط على طريق في منطقة ياكوفليفسكي.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة خلال الأسابيع الماضية، حيث تركز كييف في هجماتها بالمسيرات والزوارق على شبه جزيرة القرم، فيما تقصف موسكو منشآت أوكرانية عسكرية وصناعية.

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