ما خطورة تناول مسكنات ألم شائعة مع أقراص منع الحمل؟

ما خطورة تناول مسكنات ألم شائعة مع أقراص منع الحمل؟
التاريخ
9/11/2023 5:17:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
/PNN/ حذر خبراء من تناول مسكنات الألم مع أقراص منع الحمل، ما يزيد احتمالات خطر الإصابة بجلطات الدم ولو بنسبة قليلة.
ودعا الخبراء في دراسة دنماركية إلى ضرورة إعلام النساء بالصلة بين مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (NSAIDs)، التي تستخدم على نطاق واسع لتخفيف الألم والحمى وتقليل الالتهاب، ووسائل منع الحمل الهرمونية.
ووفق الخبراء، فإن وسائل منع الحمل الهرمونية العالية المخاطر تشمل الأقراص المركبة التي تحتوي إما على 50 ميكروغراما من هرمون الاستروجين أو الجيل الثالث أو الرابع من البروجستيرون، في حين تشمل المخاطر المتوسطة جميع وسائل منع الحمل المركبة الأخرى التي تؤخذ عن طريق الفم. في حين تشمل المخاطر المنخفضة أو المعدومة الأقراص الصغيرة والزرعات.
الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، شملت استخدام السجلات الطبية الوطنية لتتبع تشخيص الجلطات الدموية الوريدية لمليوني امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً، طوال الفترة بين عامي 1996 و2017، دون أي تاريخ لجلطات الدم أو السرطان أو استئصال الرحم أو علاج الخصوبة.
وكشفت الدراسة أن الخطر كان أكبر لدى النساء اللاتي يستخدمن الأيبوبروفين أثناء تناول الأقراص المركبة التي تحتوي على البروجسترون والإستروجين.
لكن الخطر كان أقل لدى النساء اللاتي يستخدمن أقراص منع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط، وفق "ديلي ميل".
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