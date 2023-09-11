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تراجع طفيف في أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني

9/11/2023 5:17:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين إذ أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين على توقعات الطلب على الوقود على الرغم من أن خام برنت ظل فوق 90 دولاراً للبرميل، مدعوماً بشح الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات.

وبحلول الساعة 00.22 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 49 سنتاً أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 90.16 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.77 دولار للبرميل، منخفضاً 74 سنتا، أو 0.9 بالمئة.

وقال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة: "المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني أثرت على المعنويات في مختلف السلع". وأضافوا أن "هذه الخطوة تفاقمت بسبب قوة الدولار الأمريكي، مما أبقى شهية المستثمرين منخفضة" في إشارة إلى العملة الأمريكية التي ارتفعت على مدى ثمانية أسابيع متتالية.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريريهما الشهريين هذا الأسبوع.

وقال محللو (ايه.ان.زد) إن "أي علامة على طلب قوي من تقارير سوق النفط الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية وأوبك من المرجح أن تدفع أسعار النفط للارتفاع".

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