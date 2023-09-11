طال انتظارها.. مايكروسوفت تتيح ميزة لبرنامج الرسام

وأفادت "مايكروسوفت" عبر مدونتها الرسمية أنه بات التحديث الجديد للبرنامج متاحا لمستخدمي النسخة التجريبية من ويندوز عبر قناتي "كاناري" و"ديف".

وإلى جانب التحديث الجديد، أتاحت الشركة العملاقة "مايكروسوفت" خيار إزالة الخلفيات من الصور بسهولة، سواء بأكملها أو جزء محدد منها فقط، حيث لا تتطلب الميزة الجديدة أي مهارات خاصة من المستخدم أو خبرة سابقة في تصميم الرسوميات.

يذكر أن الميزات الجديدة في البرنامج مقتصرة فقط على ويندوز 11 حاليا، وقد يتطلب بعضها مواصفات خاصة في عتاد الحاسوب، خاصة تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.