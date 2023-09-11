طال انتظارها.. مايكروسوفت تتيح ميزة لبرنامج الرسام
التاريخ
9/11/2023 5:17:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- لإزالة خلفية الصور بضغطة زر، أتاحت شركة "مايكروسوفت" للمستخدمين تحديثا تجريبيا جديدا لبرنامج الرسام Microsoft Paint.
وأفادت "مايكروسوفت" عبر مدونتها الرسمية أنه بات التحديث الجديد للبرنامج متاحا لمستخدمي النسخة التجريبية من ويندوز عبر قناتي "كاناري" و"ديف".
وإلى جانب التحديث الجديد، أتاحت الشركة العملاقة "مايكروسوفت" خيار إزالة الخلفيات من الصور بسهولة، سواء بأكملها أو جزء محدد منها فقط، حيث لا تتطلب الميزة الجديدة أي مهارات خاصة من المستخدم أو خبرة سابقة في تصميم الرسوميات.
يذكر أن الميزات الجديدة في البرنامج مقتصرة فقط على ويندوز 11 حاليا، وقد يتطلب بعضها مواصفات خاصة في عتاد الحاسوب، خاصة تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
MENAFN11092023000205011050ID1107043831
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.