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بحرية الاحتلال تصيب صيادا وتعتقل آخرين في بحر رفح

9/11/2023 5:17:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أصيب صياد برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، واعتُقل اثنان آخران، اليوم الإثنين، في بحر محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال مسؤول لجان الصيادين بغزة زكريا بكر لمراسل الوكالة الرسمية، إن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين وحاصرت قارب صيد غرب ميناء رفح قبل أن تعتقل الصيادين نافذ رمضان صلاح، ومنيب محمود اشكنتنا.

وأضاف بكر أن بحرية الاحتلال، قد أصابت الصياد حسن مقداد بعيار مطاطي خلال عمله على قارب آخر.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيش بأمن وسلام.

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