وأوضح أن فريقا من الدفاع المدني الفلسطيني موجود الآن في المغرب للمساعدة.

وعرض رئيس الوزراء د . محمد اشتيه مجموعة من الخطوات المستقبلية التي ستقوم بها الحكومة بالايام المقبلة.

فأشار د. اشتيه الى مشاركة الرئيس محمود عباس

الأسبوع القادم في اجتماعات مجموعة الـ 77 والصين، المنعقدة في هافانا بكوبا، وكذلك يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



بالإضافة لمشاركة فلسطين في اجتماع الدول المانحة المنعقد في نيويورك

لعرضهها عرض أمام المانحين حجم الأموال المقتطعة من قبل إسرائيل واحتياجاتنا المالية,

وأضاف د. اشتيه بأنهم سيعرضون التقدم الذي حصل في خطة الإصلاح التي تبنتها الحكومة العام الماضي، وكذلك ملامح خطة التنمية الفلسطينية للأعوام الخمسة القادمة.

وقال بأن فلسطين ستشارك في الاجتماع الدولي حول أهداف التنمية المستدامة والتقدم الذي أحرزه العالم في هذا المضمار.

واختتم بأن مجلس الوزاراء اليوم سيناقشون الأوضاع السياسية والأمنية والمالية، والخصومات الإسرائيلية الجديدة، وأوضاع شركة كهرباء القدس، وأجندة فلسطين الرقمية 2030، إضافة إلى مشاريع جديدة في البنية التحتية.