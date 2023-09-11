اشتية خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء :سنعرض امام المانحين اثر قرصنة إسرائيل على اموال الضرائب
التاريخ
9/11/2023 5:17:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أفتتح رئيس الوزراء د. محمد اشتيه كلمته بأحر التعازي للملكة المغربية الشقيقة
ملكا وحكومة وشعبا، على ما فقدوه من أرواح وممتلكات، وعلى دمره الزلزال من مساكن وبنى تحتية. وأضاف بأنه قام بارسال رسالة لرئيس الوزراء المغربي، متضمنة إستعداد فلسطين للمساعدة بما يرونه مناسبا، وذلك استناداً إلى توجيهات من السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح أن فريقا من الدفاع المدني الفلسطيني موجود الآن في المغرب للمساعدة.
وعرض رئيس الوزراء د . محمد اشتيه مجموعة من الخطوات المستقبلية التي ستقوم بها الحكومة بالايام المقبلة.
فأشار د. اشتيه الى مشاركة الرئيس محمود عباس
الأسبوع القادم في اجتماعات مجموعة الـ 77 والصين، المنعقدة في هافانا بكوبا، وكذلك يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
بالإضافة لمشاركة فلسطين في اجتماع الدول المانحة المنعقد في نيويورك
لعرضهها عرض أمام المانحين حجم الأموال المقتطعة من قبل إسرائيل واحتياجاتنا المالية,
وأضاف د. اشتيه بأنهم سيعرضون التقدم الذي حصل في خطة الإصلاح التي تبنتها الحكومة العام الماضي، وكذلك ملامح خطة التنمية الفلسطينية للأعوام الخمسة القادمة.
وقال بأن فلسطين ستشارك في الاجتماع الدولي حول أهداف التنمية المستدامة والتقدم الذي أحرزه العالم في هذا المضمار.
واختتم بأن مجلس الوزاراء اليوم سيناقشون الأوضاع السياسية والأمنية والمالية، والخصومات الإسرائيلية الجديدة، وأوضاع شركة كهرباء القدس، وأجندة فلسطين الرقمية 2030، إضافة إلى مشاريع جديدة في البنية التحتية.
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