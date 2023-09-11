وأوضحت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أماني سراحنة لـلوكالة الرسمية، أن الأسرى يعانون ظروفًا صعبة للغاية، إذ بدأت تظهر علامات التعب والإرهاق الشديدَين عليهم، خاصة الأسير سلطان خلوف (42 عاما) من بلدة برقين غرب جنين، والمضرب عن الطعام منذ 40 يوما، إذ يعاني من تقيؤ الدم، وضعف في النظر، وأوجاع شديدة في الرأس، ودوخة وصعوبة في الوقوف، ويتنقل بوساطة كرسي متحرك، وتحتجزه إدارة السجون في زنزانة "بعيادة سجن الرملة".

وقالت إن هناك تخوفات وقلقا على مصير الأسير ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر بجنين المضرب منذ 20 يومًا، والذي يقبع في سجن "الجلمة"، إذ تمارس إدارة السجون السياسة ذاتها التي مارستها بحق الأسير الشهيد خضر عدنان الذي استُشهد في الثاني من أيار الماضي بعد إضراب دام 87 يوما.

وأوضحت أن نيابة الاحتلال أصدرت بحقه أمس الأحد لائحة اتهام، ومددت اعتقاله حتى الخميس المقبل، فيما أكد الأخرس أنه سيواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لهذه التهم.

وأشارت سراحنة إلى أن الأسير كايد الفسفوس (34 عاما) من دورا بالخليل يواصل إضرابًا عن الطعام منذ (40 يومًا)، وهو معتقل منذ 2 أيار/ مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، علمًا أنه متزوج وأب لطفلة. كما خاض إضرابا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 131 يومًا، وهو محتجز في زنازين النقب.

وطالب نادي الأسير، بنقل الأسرى المضربين إلى مستشفى مدني ليحصلوا على الرعاية الحثيثة، والاهتمام الكافي، وهناك تواصل مع المؤسسات الحقوقية من أجل ذلك.