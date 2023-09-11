Monday, 11 September 2023 12:49 GMT

وزير الخارجية البريطاني: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة

9/11/2023 5:17:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، "إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار للفلسطينيين ولإسرائيليين والمنطقة ككل".

وأضاف الوزير البريطاني في تصريحات صحفية أدلى بها قبل مغادرته إلى المنطقة لزيارة فلسطين وإسرائيل، "من واجب جميع الأطراف اتخاذ خطوات لإحراز تقدم في هذه القضية".

وأوضحت الخارجية البريطانية في بيان صحفي، أن الوزير كليفرلي سيلتقي خلال زيارته، رئيس الوزراء محمد اشتيّة، وسيزور مخيم الجلزون للاجئين ليطّلع على مفعول الدعم الدولي لوكالة الأونروا التي تقدم مساعدات إنسانية إلى اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه سيجتمع خلال زيارته، مع المفوض العام لوكالة الأونروا، ويزور مرافق الوكالة، كما سيلتقي بالمجتمعات المحلية في الضفة التي تضررت جراء عنف المستوطنين، وسيعلن أن المملكة المتحدة قد زادت التمويل هذا العام إلى 1.2 مليون جنيه إسترليني لاتحاد الحماية في الضفة، وهي منظمة تديرها منظمات إنسانية دولية لدعم 50 ألف فلسطيني معرضين لخطر الترحيل القسري.

MENAFN11092023000205011050ID1107043825

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث