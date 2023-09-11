وأضاف الوزير البريطاني في تصريحات صحفية أدلى بها قبل مغادرته إلى المنطقة لزيارة فلسطين وإسرائيل، "من واجب جميع الأطراف اتخاذ خطوات لإحراز تقدم في هذه القضية".

وأوضحت الخارجية البريطانية في بيان صحفي، أن الوزير كليفرلي سيلتقي خلال زيارته، رئيس الوزراء محمد اشتيّة، وسيزور مخيم الجلزون للاجئين ليطّلع على مفعول الدعم الدولي لوكالة الأونروا التي تقدم مساعدات إنسانية إلى اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه سيجتمع خلال زيارته، مع المفوض العام لوكالة الأونروا، ويزور مرافق الوكالة، كما سيلتقي بالمجتمعات المحلية في الضفة التي تضررت جراء عنف المستوطنين، وسيعلن أن المملكة المتحدة قد زادت التمويل هذا العام إلى 1.2 مليون جنيه إسترليني لاتحاد الحماية في الضفة، وهي منظمة تديرها منظمات إنسانية دولية لدعم 50 ألف فلسطيني معرضين لخطر الترحيل القسري.