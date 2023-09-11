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سلفيت: إرجاع شاحنة محملة بنفايات إسرائيلية مهربة

9/11/2023 5:17:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- تمكنت سلطة جودة البيئة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع جهازي الضابطة الجمركية والارتباط في محافظة سلفيت، من ارجاع شاحنة إسرائيلية محملة بنفايات صلبة من مخلفات البناء والهدم والصوف الصخري والفلين والجبس، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

وأوضحت سلطة جودة البيئة، في بيان صحفي، أنه تم ضبط الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية قادمة من إحدى المستوطنات القريبة من المحافظة، ويقودها سائق يحمل هوية إسرائيلية عند أحد مداخل بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وتم تحرير محاضر الضبط والمعاينة، وتوثيق إفادة السائق بعدم تكرار الفعل.

وفي السياق ذاته، دعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى أهمية التبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات،
مثمنة جهود كل الشركاء في ملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.

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