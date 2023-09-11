سلفيت: إرجاع شاحنة محملة بنفايات إسرائيلية مهربة

وأوضحت سلطة جودة البيئة، في بيان صحفي، أنه تم ضبط الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية قادمة من إحدى المستوطنات القريبة من المحافظة، ويقودها سائق يحمل هوية إسرائيلية عند أحد مداخل بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وتم تحرير محاضر الضبط والمعاينة، وتوثيق إفادة السائق بعدم تكرار الفعل.

وفي السياق ذاته، دعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى أهمية التبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات،

مثمنة جهود كل الشركاء في ملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.