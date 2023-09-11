سلفيت: إرجاع شاحنة محملة بنفايات إسرائيلية مهربة

سلفيت: إرجاع شاحنة محملة بنفايات إسرائيلية مهربة
التاريخ
9/11/2023 5:17:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- تمكنت سلطة جودة البيئة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع جهازي الضابطة الجمركية والارتباط في محافظة سلفيت، من ارجاع شاحنة إسرائيلية محملة بنفايات صلبة من مخلفات البناء والهدم والصوف الصخري والفلين والجبس، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.
وأوضحت سلطة جودة البيئة، في بيان صحفي، أنه تم ضبط الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية قادمة من إحدى المستوطنات القريبة من المحافظة، ويقودها سائق يحمل هوية إسرائيلية عند أحد مداخل بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وتم تحرير محاضر الضبط والمعاينة، وتوثيق إفادة السائق بعدم تكرار الفعل.
وفي السياق ذاته، دعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى أهمية التبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات،
مثمنة جهود كل الشركاء في ملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.
MENAFN11092023000205011050ID1107043824
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.