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حقيقة شطب مخالفات السير المُسجلة قبل قانون السير الجديد

9/11/2023 5:16:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - نفى مصدر رسمي، ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قرار مرتقب بشطب مخالفات السير، المُسجلة قبل دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ يوم غدٍ الثلاثاء.
وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا صحة لهذه الأخبار، مشيراً إلى أن مخالفات السير التي سُجلت سابقاً سُجلت بحسب قانون السير المعمول به حالياً.
وأكد أنه لا يوجد أي شطب وإلغاء للمخالفات.
ويدخل قانون السير المعدل لعام 2023 يوم غدٍ الثلاثاء حيز التنفيذ، بعد أن تم تغليظ العقوبة بحق المخالفين ومرتكبي المخالفات الخطرة.

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