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بيانات التضخم في الولايات المتحدة ترفع الأسهم الأوروبية

9/11/2023 5:16:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم ، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة فضلا عن قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على مزيد من الدلالات على مسار أسعار الفائدة العالمية.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6%، بعد أن هبط 1% تقريبا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.
وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ، والتي من المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل، وكذلك على نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل

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