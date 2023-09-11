بيانات التضخم في الولايات المتحدة ترفع الأسهم الأوروبية

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6%، بعد أن هبط 1% تقريبا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ، والتي من المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل، وكذلك على نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل