الأحوال المدنية: إصدار 72 ألف جواز سفر للمقدسيين



وأضاف الفايز، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المحكمة الشرعية في القدس الشريف تستقبل طلبات جوازات السفر للمقدسيين ومرفق بها جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة، ووفق الإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.



وأشار إلى أن تفويض المحكمة الشرعية في القدس الشريف بقبول معاملات تجديد جوازات السفر للمقدسيين جاء لتمكين المقدسيين من تجديد جوازات سفرهم بكل سهولة وتعزيز صمود المقدسيين وتثبيتهم على أرضهم وحماية الهوية العربية لمدينة القدس الشريف.