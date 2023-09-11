بعد زلزال المغرب.. كيف تحمي نفسك من الإصابة؟



نستعرض في التقرير التالي، نصائح للنجاة من الزلازل عند حدوثها، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



نصائح للنجاة خلال الزلزال



أولا: الأشخاص في داخل المبنى

-الجلوس اجلس تحت مكتب أو طاولة والتمسك بها.

-الانتقال أو الجلوس بالقرب من الجدار الداخلي.

-الابتعاد عن النوافذ والمدافئ والأثاث والأجهزة الثقيلة.

-الخروج من المطبخ، فهو مكان خطير يمكن أن تسقط عليك أشياء.

-عدم النزول إلى الطابق السفلي أو الاندفاع إلى الخارج بينما يهتز المبنى.

-عدم النزول نهائيًا على الدرج أو السلالم أو عندما يكون هناك خطر السقوط وإيذاء نفسك أو التعرض لسقوط الزجاج أو الحطام.

-عند وجود الشخص في السرير، يجب التمسك به وحماية الرأس بالوسادة، لكن يجب عدم الحركة يمكن أن يتسبب الزجاج المكسور الموجود على الأرض في حدوث إصابات إذا مشيت أو تدحرجت على الأرض.

-إذا كنت على كرسي متحرك، يجب إغلاق العجلات، مع التخلص من أي عناصر متصلة بالكرسي المتحرك.

ثانيا: الأشخاص في الخارج

يوصي الخبراء بالدخول إلى المنطقة المفتوحة، بعيدا عن المباني وخطوط الكهرباء والمداخن وأي شيء آخر قد يسقط عليك؛ مثل الأشجار.



ثالثًا: الأشخاص في السيارة

-يجب قيادة السيارة بحذر من خلال نقل السيارة بعيدًا عن حركة المرور.

-تجنب التوقف على أو تحت جسر أو جسر علوي أو تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة أو خطوط الكهرباء أو اللافتات.

-البقاء داخل السيارة حتى يتوقف الاهتزاز.

-عند استئناف القيادة، انتبه إلى الفواصل في الرصيف والصخور المتساقطة والمطبات في الطريق عند اقتراب الجسور.

-إذا كانت القيادة في مناطق جبلية، يجب الحذر من الصخور المتساقطة والانهيارات الأرضية والأشجار وغيرها من الحطام الذي يمكن أن تتفككه الزلازل.



نصائح للوقاية من خطر الزلازل

-النزول على اليدين والركبتين عند الشعور بالزلزال، يحمي هذا الوضع من السقوط ولكنه يسمح لك بالتحرك إذا لزم الأمر.

-تغطية الرأس والرقبة أو الجسد بالكامل، أسفل الطاولة أو المكتب، النزول بالقرب من جدار داخل أو بجوار الأثاث المنخفض الذي لن يسقط عليك، يجب تغطية رأسك ورقبتك بذراعيك ويديك.

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