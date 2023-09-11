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إصدار وتجديد جوازات السفر والشهادات الحيوية الكترونياً من هذه السفارات والقنصليات - أسماء

9/11/2023 5:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إنه يوجد 43 سفارات وقنصلية يمكن للمواطنين من خلالها إصدار والشهادات الحيوية إلكترونياً.
وأضافت الوزارة، في منشور لها، عبر فيسبوك، أنه يوجد 28 سفارة وقنصلية يمكن للمواطنين من خلالها إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونياً.
وتاليا أسماء الدول التي فيها السفارات والقنصليات الأردنية، التي يمكن فيها الاستفادة من خدمات إصدار وتجديد الجوازات والشهادات الحيوية إلكترونياً:









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