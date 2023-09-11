إصدار وتجديد جوازات السفر والشهادات الحيوية الكترونياً من هذه السفارات والقنصليات - أسماء
التاريخ
9/11/2023 5:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إنه يوجد 43 سفارات وقنصلية يمكن للمواطنين من خلالها إصدار والشهادات الحيوية إلكترونياً.
وأضافت الوزارة، في منشور لها، عبر فيسبوك، أنه يوجد 28 سفارة وقنصلية يمكن للمواطنين من خلالها إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونياً.
وتاليا أسماء الدول التي فيها السفارات والقنصليات الأردنية، التي يمكن فيها الاستفادة من خدمات إصدار وتجديد الجوازات والشهادات الحيوية إلكترونياً:
MENAFN11092023000208011052ID1107043797
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.