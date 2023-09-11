

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إنه خلال مهمته التي استمرت خمس سنوات، أسهم بتحسين التنبؤات الجوية والنماذج المناخية، لكن "أيلوس" تقاعد، في يوليو وعندها تحول من قمر صناعي متطور إلى مجرد خردة فضائية.



وأعلنت "ناسا" أنه عندما تصبح الأقمار الصناعية القريبة غير مفيدة، فإنها عادة ما تخرج من مدارها، وتعود إلى الأرض، وتحترق في الغلاف الجوي لكوكبنا.



وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، إن الوكالة انتهزت نهاية "أيلوس" كفرصة لتجربة مناورة إعادة الدخول الأولى من نوعها والتي تسمى "إعادة الدخول المساعدة"، والتي من المفترض أن تجعل إيقاف تشغيل الأقمار الصناعية أكثر أمانًا.



يتيح ذلك لوكالة الفضاء الأوروبية رسم خريطة دقيقة للمكان الذي سيدخل فيه القمر الصناعي في النهاية إلى الغلاف الجوي للأرض، ما يساعد على تقليل مخاطر أي حطام لم يحترق تمامًا عند الهبوط قرب أي منطقة مأهولة بالسكان.

وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان، أن النهج المساعد لإعادة الدخول يعني أن "الوقت الذي ترك فيه "أيلوس" خارج نطاق السيطرة في المدار تم تقصيره بضعة أسابيع، ما يحد من خطر الاصطدام بالأقمار الصناعية الأخرى في هذا الطريق السريع الفضائي الحيوي".



كان هناك أكثر من 6 آلاف قمر صناعي نشط وعامل في المدار، بدءا من عام 2022. وهذا يعني أن هناك خطرًا أكبر لاصطدام الأقمار الصناعية ببعضها البعض، وتطاير الحطام الفضائي إلى أماكن مأهولة بالسكان على الأرض.



كانت إعادة الدخول بمساعدة "أيلوس" جزءًا من تلك المهمة لجعل إعادة دخول القمر الصناعي أكثر أمانًا، بحسب مقال نُشر في مجلة "ساينس أليرت" وموقع "بزنس إنسايدر" العلميين.



وقال توماسو بارينيلو، مدير مهمة "أيلوس"، في البيان: "أيلوس مثال رائع على الرحلات الفضائية المستدامة والعمليات المسؤولة، حيث بقينا مع المهمة لأطول فترة ممكنة، وقمنا بتوجيه عودتها بقدر الإمكان".











البيان

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