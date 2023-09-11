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بإصرار وعزيمة .. خمسينية تحصل على معدل 85 بامتحان الشامل

9/11/2023 5:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استطاعت الخمسينية "هدى محمود علي" والتي تعتبر أكبر المتقدمين لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2023 النجاح بامتحان الشامل بتميز وبمعدل 85.2%.
وقالت هدى لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين وهي أم لـ 6 أولاد وبنت و 6 احفاد، إنها درست تخصص الصيدلة في كلية الخوارزمي ، وامتلكت الإصرار والعزيمة على استكمال دراستها والنجاح بامتحان الشامل.
وأشارت هدى أنها عانت خلال دراستها بإيجاد وقت منتظم للدراسة كونها تقوم بواجبات الأسرة لأولادها وأحفادها مشيرة أنها كانت تنتهز الفرصة للدراسة بأي وقت.
ونوهت أنها ترغب بالتجسير في تخصص الصيدلة وتحقيق حلمها الذي سعت إليه لتحقيق ذاتها .


وأعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، أمس نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة ( الشامل) للدورة الصيفية 2023.


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