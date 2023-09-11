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الضمان تدعو المنشآت إلى الاستفادة من برنامج استدامة ++

9/11/2023 5:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المنشآت الاقتصادية التي تُشغل (10) عاملين فأقل، إلى التسجيل ببرنامج "استدامة ++"، الذي يدعم اشتراكات العاملين في القطاع الخاص، ويقدم حوافز شمول لهم، ويدعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، ويسهم بتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة، والذي يمكن التسجيل فيه عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، من خلال الرابط ( ).
وبينت المؤسسة، أن البرنامج يمتد لفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً، ولا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل الذين يرغبون بتسجيل العمّال الجدد لديهم بعد تاريخ 1/6/2022، بغض النظر عن جنسيتهم، بشرط أن لا يزيد أجر المؤمن عليه المستفيد من البرنامج عن (500) دينار، وأن لا يكون قد استفاد من برنامج التشغيل الوطني أو برنامج حافز، وأن لا يكون لديه تداخل بالشمول مع منشأة أخرى، كما يشترط لاستفادة الحيازات الزراعية من البرنامج شمول العاملين لديها بشكل كلي بأحكام القانون.


وأكدت المؤسسة، أن البرنامج سيقدم دعماً مالياً من خلال طريقتين، الأولى تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وبقيمة (30) ديناراً شهرياً لكل مشترك تودع في حساب المنشآت، أما الثانية فيتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تُصرف على 4 دفعات، وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة، خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.

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