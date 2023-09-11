الضمان تدعو المنشآت إلى الاستفادة من برنامج استدامة ++



وأكدت المؤسسة، أن البرنامج سيقدم دعماً مالياً من خلال طريقتين، الأولى تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وبقيمة (30) ديناراً شهرياً لكل مشترك تودع في حساب المنشآت، أما الثانية فيتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تُصرف على 4 دفعات، وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة، خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.

