

جاء ذلك وفق ما نشره ريتر بحسابه الرسمي على موقع X (تويتر سابقا)، حيث كتب "هذا ما يمنحه لنا بوتين، فيما يقدم لنا بايدن قصة (كورن بوب). الأمر متروك لك لتقرر من منهما الرجل الأعظم، والزعيم الأفضل. لقد أدلى التاريخ بصوته فعليا. وأنا كذلك".

ويقارن ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق بين قصة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وفاة جدته يليزافيتا شيلوموفا خلال الحرب العالمية الثانية برصاص الألمان بقصة الرئيس الأمريكي عن عمله منقذا في حمام سباحة في شبابه.



وكان بوتين قد شارك قصة عائلته خلال الدرس المفتوح، 1 سبتمبر الجاري، بعنوان "حديث حول المهم" في سولنتشنوغورسك بالقرب من موسكو، حيث قال الرئيس إنه أثناء دراسته لرسائل جده، رأى قصة وفاة جدته برصاصة ألمانية، وتابع: "كانت هناك معارك، وكان أهل القرية يرقدون في أماكنهم بالخنادق، وأصابتها رصاصة ألمانية في بطنها، وكانت تموت بين ذراعيه. لقد غرقت الكلمات في روحي. أخبر ابنه في رسالة عن آخر كلمات الجدة بينما تقول له: لا تبك، لا تغضبني بذلك".



على الجانب الآخر حكى الرئيس بايدن عن تجربة عمله، أثناء شبابه، منقذا في حمام سباحة عام 1962، ودخل في صراع مع زعيم عصابة شبابية تلقب بـ "كورن بوب"، وبحسب بايدن، وبدلا من استدعاء الشرطة، "خرج شخصيا" إلى عدوه المسلح، وأجبره على التراجع.



خدم سكوت ريتر ضابطا استخبارات في مشاة البحرية الأمريكية في الفترة من 1984-1996، وشارك في عملية "عاصفة الصحراء"، وعمل مفتشا في اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة، والتي حققت في تقارير حول الخطط العراقية لتطوير أسلحة الدمار الشامل. ومنذ تقاعده من الخدة العسكرية، أواخر التسعينيات، دأب على انتقاد السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ومؤخرا تصرفات أوكرانيا ودعم واشنطن لها.

RT