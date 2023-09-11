انخفاض البطالة في تركيا إلى 9.4%

انخفاض البطالة في تركيا إلى 9.4%
التاريخ
9/11/2023 5:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - انخفض معدل البطالة في تركيا، بنسبة 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.4% في يوليو، في حين انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.5 نقطة إلى 22.7 % حسب بيانات رسمية أعلنت اليوم الإثنين.
وانخفض معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة إلى حد كبير منذ أوائل عام 2021، لكنه ارتفع قليلا في الأشهر الماضية.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن معدل مشاركة القوة العاملة في يوليو ارتفع إلى 53.4 % من 53 % في الشهر السابق.
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