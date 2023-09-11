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انخفاض البطالة في تركيا إلى 9.4%

9/11/2023 5:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض معدل البطالة في تركيا، بنسبة 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.4% في يوليو، في حين انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.5 نقطة إلى 22.7 % حسب بيانات رسمية أعلنت اليوم الإثنين.


وانخفض معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة إلى حد كبير منذ أوائل عام 2021، لكنه ارتفع قليلا في الأشهر الماضية.


وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن معدل مشاركة القوة العاملة في يوليو ارتفع إلى 53.4 % من 53 % في الشهر السابق.


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