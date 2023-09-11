انخفاض البطالة في تركيا إلى 9.4%



وانخفض معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة إلى حد كبير منذ أوائل عام 2021، لكنه ارتفع قليلا في الأشهر الماضية.



وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن معدل مشاركة القوة العاملة في يوليو ارتفع إلى 53.4 % من 53 % في الشهر السابق.

