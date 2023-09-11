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التربية: تحويل مستحقات مصححي ومراقبي التوجيهي إلى البنوك اليوم

9/11/2023 5:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحويل المستحقات المالية للمراقبين والمصححين المشاركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 إلى البنوك اليوم .
ودعت الوزارة المعلمين المشاركين إلى مراجعة البنوك المعتمدة لاستلام مستحقاتهم المالية ابتداء من غداً الثلاثاء.

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