التربية: تحويل مستحقات مصححي ومراقبي التوجيهي إلى البنوك اليوم
التاريخ
9/11/2023 5:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحويل المستحقات المالية للمراقبين والمصححين المشاركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 إلى البنوك اليوم .
ودعت الوزارة المعلمين المشاركين إلى مراجعة البنوك المعتمدة لاستلام مستحقاتهم المالية ابتداء من غداً الثلاثاء.
MENAFN11092023000208011052ID1107043791
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.