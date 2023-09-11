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الأمن: العثور على جثة سبعيني متوفى بشبهة جنائية

9/11/2023 5:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثرت الأجهزة الأمنية أمس الأحد، على جثة شخص سبعيني من جنسية عربية متوفى بشبهة جنائية داخل احدى الشقق بمنطقة الشميساني، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرى نقل الجثة من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مركز الطب الشرعي.
وأضاف أنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الجريمة.

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