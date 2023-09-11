الأمن: العثور على جثة سبعيني متوفى بشبهة جنائية

الأمن: العثور على جثة سبعيني متوفى بشبهة جنائية
التاريخ
9/11/2023 5:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - عثرت الأجهزة الأمنية أمس الأحد، على جثة شخص سبعيني من جنسية عربية متوفى بشبهة جنائية داخل احدى الشقق بمنطقة الشميساني، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرى نقل الجثة من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مركز الطب الشرعي.
وأضاف أنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الجريمة.
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