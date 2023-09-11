(MENAFN
- Portland Communications) على بعد أقل من شهر على افتتاح إكسبو 2023 الدوحة، احتضن فندق (وستن) يوم الأحد 9 سبتمبر 2023 اجتماعا للمفوضين العامين لأقسام الدول المشاركة في المعرض، بهدف التنسيق والإعداد الجيد لهذا الحدث العالمي الكبير.
تم التأكيد خلال الاجتماع على التزام المشاركين من جميع أنحاء العالم بضمان نجاح معرض البستنة الدولي الأول الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تمحورت المناقشات حول إرساء بيئة من التعاون والشراكة في أفق هذا الحدث الذي ينتظره الجميع، حيث تطرق المشاركون إلى كافة الجوانب التنظيمية، بما فيها العمليات التشغيلية في المناطق المختلفة، وخدمة الموقع الخاص بالمعرض، والأنشطة الترويجية الخاصة بالجهات الراعية، والبرامج التطوعية، ومبادرات الاستدامة.
وأكد سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المفوض العام لإكسبو 2023 الدوحة، على أهمية اجتماع المفوضين العامين لأقسام الدول المشاركة في الأكسبو الدوليين، مشيرا إلى أن أكسبو الدوحة يمنح الدول والمنظمات الدولية المشاركة فرصة غير مسبوقة لاستعراض مبادراتها الإبداعية، وممارساتها الزراعية، وثقافاتها المتنوعة، وتراثها الغني، و التزامها جميعاً بتنظيم حدث ناجح سيترك أثراً لا يُنسى على جهود التعاون البيئي بين دول العالم.
وقد قام المشاركون في الاجتماع بزيارة إلى موقع إكسبو 2023 الدوحة تمكنوا فيها من الوقوف على التقدم الكبير الذي تم تحقيقه وعلى جاهزية المرافق المشيدة لاستقبال ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.
للتذكير، فإن إكسبو 2023 الدوحة ينظم تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، ويعالج أربعة محاور فرعية هي: الزراعة العصرية، التكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي، والاستدامة، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات، والأنشطة الترويجية الفريدة الممتدة على مدى ستة أشهر.
نبذة عن إكسبو 2023 الدوحة:
إكسبو 2023 الدوحة هو أول معرض دولي للبستنة يقام في دولة قطر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت إشراف وتنظيم وزارة البلدية، وذلك تبعاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإدارة البيئية والتنمية المستدامة في صميم مهمتها.
ينطلق إكسبو 2023 الدوحة في 2 أكتوبر 2023 ويستمر 179 يوماً حتى 28 مارس 2024 ويسعى إلى استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر على أن يوفر لهم فرصة الاطلاع على الحدائق المنسقة وحضور جلسات نقاشية ومؤتمرات، بالإضافة إلى العروض الحية، والاستمتاع بالفنون وابتكارات الطهي في المساحة المخصصة في حديقة البدع التي تمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع وتطل على المياه الفيروزية للخليج العربي.
وبرعاية المركز الدولي للمعارض والجمعية الدولية لمنتجي البستنة، يستقطب إكسبو 2023 الزوار والمنظمين من 80 دولة من حول العالم بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الوطنية والدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية ونخبة من المسؤولين (المحليين والإقليميين والدوليين) والمنظمات غير الحكومية والشركات التجارية، والرعاة، والشركاء، والموردين، ووسائل الإعلام (المحلية والإقليمية والدولية) والزوار المحليين والإقليميين والدوليين.
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