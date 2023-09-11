جامعة حمد بن خليفة تفوز بجائزة "كتاليست" لعام 2023

(MENAFN
- Hamad Bin Khalifa University) الدوحة، 10 سبتمبر 2023: فاز مكتب وكيل جامعة حمد بن خليفة بجائزة "كتاليست" لعام 2023 المقدَّمة من شركة "أنثولوجي" عن فئة التقييم والفاعلية المؤسسية، وذلك تقديرًا لجهود الجامعة المبتكَرة في تطبيق أساليب التقييم المختلفة عبر برامجها الأكاديمية.
واستلم كل من الدكتور علاء الفقهاء، الوكيل المشارك لشؤون التعليم، ومهجة جربي، أخصائية التصميم التعليمي، الجائزة نيابة عن جامعة حمد بن خليفة، ويأتي هذا التكريم تتويجًا لجهود الجامعة الرامية إلى ترسيخ ثقافة التقييم والتطوير المستمر.
وكانت جامعة حمد بن خليفة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في جمع البيانات ذات الدلالة واتخاذ قرارات مستنيرة عبر كليّاتها الستّ من خلال الاستفادة من أدوات وضع المعايير وقياس النتائج التي تتيحها شركة "أنثولوجي". ولن تتوقف الجامعة عند هذه الإنجازات وحسب، بل ستستمر في توسيع استخدامها لمجموعة أدوات التكنولوجيا التعليمية التي توفرها "أنثولوجي" ودمجها في مبادراتها الاستراتيجية، وبذلك ستضمن أن تبقى أساليب التقييم التي تتبناها الجامعة في طليعة الجهود المبذولة للارتقاء بنتائج الطلاب وتحسين الممارسات التعليمية.
وفي تعليقه على الفوز بالجائزة، قال الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة: "تعكس هذه الجائزة التزام جامعة حمد بن خليفة المؤسسي ببناء بيئة تعليمية وبحثية متكاملة ومتطورة تمكّن الطلاب المتفوقين من النبوغ في تخصصاتهم المختارة، وسيواصل مكتب وكيل الجامعة دمج أحدث أدوات التكنولوجيا التعليمية لضمان استمرار برامجنا الأكاديمية متعددة التخصصات في إلهام عقليةٍ تعزز النمو المستمر لدى جميع طلابنا".
ومن الجدير بالذكر أن جوائز "كتاليست" تُمنح تقديرًا وتكريمًا للابتكار والتميّز داخل مجتمع "أنثولوجي" الممتد عالميًا، حيث يسعى ملايين المعلمين والمتعلمين يوميًا إلى تجاوز حدود المألوف والممكن من خلال التكنولوجيا، وتحتفي هذه الجوائز بالفائزين ضمن 9 فئات مختلفة، ويتم اختيارهم من قبل فريق من خبراء "أنثولوجي" الذين يشغلون وظائف عدة في تخصصات مختلفة.
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