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- Your Mind Media ) دولي، 11 سبتمبر 2023 – أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال ان رئيسها التنفيذي السيد محمد إبراهيم حصل على جائزة "أفضل قائد ملهم" - (Top Inspirational Leader) في مجال المال والاعمال خلال اجتماع "وايت بيج السنوي للقادة الملهمين حول العالم" – (White Page Leadership Conclave 2023) الذي نظمته مؤسسة "وايت بيج الدولية" – (White Page International – WPI).
أقيم هذا الاجتماع السنوي المغلق يوم الخميس 7 سبتمبر في فندق "دوسيت ثاني" بمدينة دبي، وحضره أكثر من 150 من قادة الأعمال والمديرين التنفيذيين من مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم ومن مختلف قطاعات الاعمال.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" السيد محمد إبراهيم: يشرفني حقًا ويشعرني بالفخر الشديد أن أحصل على جائزة "أفضل قائد ملهم" خلال هذا الحدث الدولي الهام. ان هذا التكريم لا يقتصر على مجرد شخصيتي، فهو يعكس الشغف الجماعي والتفاني والعمل الجاد لفريقنا المذهل.
وأضاف: كرئيس تنفيذي، كان دوري دائمًا هو إلهام وتمكين من حولي، وهذه الجائزة تؤكد من جديد أهمية القيادة بالرؤية والنزاهة والالتزام بالتميز. وانا ممتن للغاية للمنظمين ولكل من كان جزءًا من هذا الحدث الرائع.
وقد شهد اجتماع "وايت بيج السنوي للقادة الملهمين حول العالم" العديد من المحادثات وحلقات النقاش والأنشطة الاجتماعية وتجارب التواصل وتوليد الأفكار.
من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "وايت بيج الدولية" السيدة آني تي فضلي: نعرب عن امتناننا العميق للسيد محمد إبراهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" على مشاركته وحصوله على جائزة "أفضل قائد ملهم" في مجال الاعمال خلال اجتماع "وايت بيج السنوي للقادة الملهمين حول العالم".
وأضافت: ان قيادة السيد محمد إبراهيم تجسد صفات الرؤية والابتكار والإلهام التي نقدرها بشدة. ان هذه الجائزة لا تعترف بإنجازاته الشخصية فحسب، بل تعترف أيضًا بتفانيه في إحداث تغيير إيجابي داخل مجال الخدمات المالية وخارجه. شكرًا لك على تقديم مثال مشرق ولكونك مصدر إلهام للقادة في جميع أنحاء العالم.
وقد شارك السيد محمد إبراهيم خلال الاجتماع في حلقة نقاش ركزت بشكل فريد على "إعادة تصور القيادة: كيف يتكيف قادة الأعمال مع عالم الغد".
تم إدارة حلقة النقاش الملهمة هذه ببراعة من قبل السيد أفيناش أناندا، مدرب القيادة الشهير والمحترم، وجمعت مجموعة متنوعة من الخبراء، بما في ذلك الدكتور كوري جون بلوك، المالك والمدير التنفيذي لشركة باراجون للاستشارات، وشينيا ياماموتو، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة باراجون كونسلتنج. الرئيس التنفيذي لشركة Link & Innovation, Inc.، وخليل هشام ياسين، الرئيس الإقليمي ورئيس قسم تطوير العملاء في شركة Unilever، وأنابيلا ناسيتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة A Living Concept Int Ltd، وخوان خوسيه دي لا توري، الرئيس التنفيذي لشركة Raven.
لقد ألقت الرؤى الجماعية لهؤلاء القادة الملهمين الضوء على المشهد المتطور للقيادة وكيف يتكيف قادة الأعمال مع تحديات عالم الغد.
وشدد السيد محمد إبراهيم خلال الجلسة على أهمية الانسان وتأثيره العميق في كل جانب من جوانب عمله. إن إيمانه الشغوف بأن جوهر المشروع الناجح يكمن في قدرته على فهم الأشخاص ورعايتهم والتفاعل معهم بشكل فعال قد استحوذ على اهتمام الجمهور.
هذا وقد تم تكريم مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" مؤخرًا بمجموعة من الجوائز التي اعترفت بمهمتها المتمثلة في تزويد المتداولين والمستثمرين المؤسسيين والوسطاء في جميع أنحاء العالم بفرصة الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتطورة. ويقترن ذلك بتجربة مستخدم سلسة وإدارة علاقات متميزة ودعم استثنائي للعملاء.
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