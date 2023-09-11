(MENAFN
) اختتمت فعاليات قمة مجموعة العشرين في نيودلهي يوم الأحد الموافق 10 أيلول، حيث تم تسليم رئاسة القمة من الهند إلى البرازيل. وفي نهاية القمة، أشادت الولايات المتحدة وروسيا بالإعلان التوافقي الذي أُصدر بشأن الأزمة في أوكرانيا.
كما طلب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من قادة المجموعة عقد اجتماع افتراضي في نوفمبر لمراجعة التقدم في السياسات المقترحة والأهداف المعلنة في القمة. وأكد أن "مسؤوليتنا هي النظر في الاقتراحات التي قُدمت لنرى سبل تسريع التقدم بشأنها".
كذلك كان الإعلان التوافقي الصادر عن المجموعة، الذي أصدرته يوم السبت الموافق 9 أيلول، قد أثر مفاجأةً، حيث تجنب الانتقاد المباشر لروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، لكنه سلط الضوء على المعاناة الإنسانية التي سببها الصراع ودعا جميع الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.
في حين شهدت قمة مجموعة العشرين في الأسابيع السابقة، توترًا كبيرًا بسبب الانقسامات حول الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث طالب الغرب الدول الأعضاء بانتقاد روسيا بسبب الصراع، بينما هددت موسكو بمعارضة أي قرار لا يخدم مصالحها.
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