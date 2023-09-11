(MENAFN
) حققت أسعار الذهب الأسود زيادة أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد تمديد تخفيضات الإمدادات من قبل السعودية وروسيا حتى نهاية العام الحالي. ارتفعت أسعار الذهب الأسود إلى أعلى مستوياتها في 9 شهور، دعمتها صعود العقود الآجلة للديزل الأمريكي ومخاوف من نقص إمدادات الذهب الأسود بعد تمديد تخفيضات الإمدادات.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمعدل 0.8 بالمئة لتبلغ 90.65 دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمعدل بالمئة ليبلغ 87.51 دولارًا للبرميل عند التسوية. واستمرت أسعار الخامين في منطقة التشبع الشرائي من الناحية الفنية لليوم السادس على التوالي، مع توجه خام برنت نحو أعلى إغلاق له منذ تشرين الثاني.
كذلك ارتفع كلا الخامين خلال الأسبوع، بمعدل نحو 2 بالمئة, بعد أن ارتفع خام برنت بمعدل يقترب من 5 بالمئة في الأسبوع السابق، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمعدل يقارب 7 بالمئة.
في حين تخطط روسيا إلى جانب الضغوط التي تواجهها سوق الوقود بالفعل، لتقليص صادراتها من زيت الديزل من موانئها الغربية الرئيسية بمقدار الربع خلال أيلول الجاري وزيادة الإمدادات للسوق المحلية بسبب أعمال صيانة المصافي الموسمية. وقد أدت هذه الأنباء إلى ارتفاع أسعار عقود الديزل الآجلة، متجاوزة الزيادة في أسعار الخام.
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