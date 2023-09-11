(MENAFN
) أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الأحد الموافق 10 أيلول، أن روسيا ستعود إلى اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود "في نفس اليوم" الذي تتم فيه تنفيذ شروط موسكو المتعلقة بصادراتها من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية.
كما انسحبت روسيا من هذا الاتفاق في يوليو بعد عام من سريانه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، حيث أبدت مخاوف من وجود عقبات تعترض صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة وعدم توفر كميات كافية من الحبوب الأوكرانية.
كذلك أكد لافروف في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي أنه عندما تُنفذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات أمام صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة، ستعود البلاد في اليوم نفسه إلى التنفيذ الجماعي للشق الأوكراني من مبادرة البحر الأسود.
في حين يُشار إلى أن أوكرانيا تعارض بشدة فكرة تخفيف العقوبات على روسيا بهدف إعادة تفعيل اتفاق تصدير الحبوب.
وفيما يتعلق بقضية البنك الزراعي الروسي، أوضح لافروف أنه لم يتم التعهد بإعادة ربطه بنظام المدفوعات المالي العالمي سويفت من قبل أي طرف، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأوضح أن وحدة البنك في لوكسمبورج ليست مرخصة لإجراء العمليات المصرفية ومن المخطط لإغلاقها.
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