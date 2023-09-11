(MENAFN
) تواجه رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تحديات كبيرة في محاولتها لضبط الإنفاق في ميزانية السنة القادم، نتيجة محدودية الموارد المالية وضغوط اقتصادية متنامية. وتأتي هذه الجهود بهدف إظهار قدرة إيطاليا على تحقيق التوازن في حساباتها المالية، حتى إذا تطلب الأمر تأجيل تنفيذ وعود انتخابية سابقة.
كما تمثلت تحديات الحكومة في وضع ميزانية تواجه تراجعًا في العائدات الضريبية نتيجة اقتصاد بطيء التعافي، وهذا يعني أن هناك احتمالًا كبيرًا لزيادة إضافية في العجز المالي.
كذلك تؤكد ميلوني بينما تستعد الحكومة لتقديم مشروع الميزانية إلى الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر، على أهمية الحد من الهدر والاستفادة القصوى من الموارد المحدودة المتاحة. وهذا يأتي في سياق تولي ميلوني قيادة حزب "إخوة إيطاليا" وتشكيل ائتلاف يميني متطرف في أكتوبر، حيث وعدت بخفض الضرائب وتقديم دعم للأسر والشركات التي تعاني من تصاعد معدلات التضخم.
في حين قررت الحكومة من أجل زيادة إيرادات الخزينة العامة، إلغاء "دخل المواطنة"، الذي كان يستفيد منه ملايين الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة، واستبدلته بمعونة اجتماعية محدودة النطاق. كما فرضت ضريبة غير متوقعة على أرباح المصارف وفتحت الباب أمام عمليات خصخصة جديدة، في إطار جهودها لتحسين وضع المالية العامة والتخفيف من الضغوط المالية.
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