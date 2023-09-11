(MENAFN
) خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في نيودلهي، أعربت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن ضرورة زيادة موارد حصص الصندوق قبل نهاية العام. كما حثت الدول الأعضاء في المجموعة على الوفاء بوعد تقديم تمويل مرتبط بالمناخ بقيمة 100 مليار دولار سنوياً.
كما أكدت غورغييفا في بيان أصدرته في ختام القمة، التي استمرت يومين، على أهمية تقديم هذا التمويل المرتبط بالمناخ بشكل منهجي وفعّال من قبل أعضاء مجموعة العشرين. كما دعت إلى دعم تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف لهذا الغرض.
كذلك أشارت غورغييفا إلى أهمية تعزيز الموارد المحلية في الدول لتمويل وإدارة التحول الأخضر. وذلك من خلال إجراء إصلاحات ضريبية، وزيادة الإنفاق العام بطرق فعّالة ومؤثرة، وتعزيز المؤسسات المالية وتعزيز أسواق الدين المحلية.
في حين أكدت أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية لجعل الاقتصاد العالمي أقوى وأكثر صمودًا في وجه التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة في عالم يتعرض لصدمات متعددة.
وفي ختام البيان، دعت غورغييفا إلى التوصل إلى اتفاق لزيادة موارد حصص صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ.
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