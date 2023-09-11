(MENAFN
) خلال مشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يوم الأحد الموافق 10 أيلول، التزامًا تاريخيًا من بريطانيا بتقديم ملياري دولار لصندوق المناخ الأخضر. هذا الصندوق هو أكبر صندوق من نوعه في العالم وتم إنشاؤه كجزء من مفاوضات الأمم المتحدة حول تغير المناخ، بهدف مساعدة الدول النامية على التكيف مع التحديات البيئية والحد من انبعاثات الكربون وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
كما وفقًا لبيان حكومي، فإن هذا التعهد يعد أكبر التزام تمويلي منفرد تقدمه بريطانيا حتى الآن لمساعدة العالم في التصدي لتغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، قدرت الحكومة البريطانية إنفاق 11.6 مليار جنيه إسترليني (حوالي 14.46 مليار دولار) على التمويل الدولي للمناخ خلال الفترة من 2021 إلى 2026.
كذلك وفقًا لمكتب رئيس الوزراء سوناك، فإن هذا التعهد يمثل زيادة بنسبة 12.7 بالمئة عن مساهمة المملكة المتحدة السابقة في صندوق المناخ الأخضر للفترة من 2020 إلى 2023.
في حين تأتي هذه الخطوة في إطار التزام بريطانيا بالعمل الدولي لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية، مما يسهم في تعزيز جهود العالم في مجال التحول نحو اقتصاد أكثر صداقة للبيئة وحماية كوكب الأرض من التحديات البيئية المستقبلية.
MENAFN11092023000045015682ID1107043265
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.