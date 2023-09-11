أردوغان يحذر من عزل روسيا في محادثات تصدير الحبوب الأوكرانية

(MENAFN
) في ما يبدو أنها تطورات حاسمة في مسألة تصدير الحبوب الأوكرانية، حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من عواقب عزل روسيا في المناقشات المتعلقة بإعادة تفعيل اتفاق يهدف إلى تيسير تصدير الحبوب الأوكرانية. وقد أبدى الرئيس التركي هذا التحذير بعد انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي يوم الأحد الموافق 10 أيلول.
كما أشار أردوغان إلى أن "عملية استبعاد روسيا من هذا الاتفاق، بخصوص مسألة الحبوب، لا يمكن أن تكون استدامة"، مما ينبئ بتداعيات خطيرة إذا لم يتم التوصل إلى حلا سريعا. هذا الاتفاق الذي يسمح بمرور الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود، قد ألغته روسيا في وقت سابق، مطالبة بتخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها كجزء من جهودها لتمكين تصدير سلعها.
كذلك تم التوصل إلى هذا الاتفاق الأصلي بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في الصيف الماضي، ولكن تزايدت المخاوف من أن عدم تجديده قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية. وعلى الرغم من جهود تركيا للوساطة وإعادة التفاوض، فإن الاستئناف يظل محفوفًا بالصعوبات بناءً على المطالب التي أعلنتها روسيا.
في حين انسحبت روسيا في يوليو الماضي من هذا الاتفاق مما أدى إلى إنهاء المرور الآمن للحبوب الأوكرانية من موانئ مهمة على البحر الأسود مثل موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني. وكان هذا الاتفاق يشمل أيضًا تسهيل تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية.
مع تصاعد التوترات في هذا الصراع التجاري والزراعي، يبدو أن هناك ضرورة ماسة لإيجاد حلاً سريعًا لتجنب تداعيات سلبية على السوق العالمية واحتياجات الغذاء العالمية.
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